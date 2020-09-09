Лукашенко призначив нового генпрокурора

Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив нового генерального прокурора - ним став Андрій Швед, який до цього очолював Державний комітет судових експертиз.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА.

"Напевно, це природний процес (кадрові призначення - ред.) після виборів. Як у будь-якій державі. Основний кістяк, в уряді особливо, ми сформували до виборів, щоб люди бачили, з ким президент планує працювати після виборів. Ну і природно, як це прийнято говорити, певне доведення завжди існує після виборів", - заявив Лукашенко.

Як повідомлялося, 3 вересня Лукашенко призначив державним секретарем Ради безпеки Білорусі Валерія Вакульчика, який до цього очолював Комітет держбезпеки. Головою КДБ замість нього було призначено Івана Тертеля, до цього він керував Комітетом держконтролю.

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

За даними опозиції, з початку протестів було затримано більше 10 тис. осіб. У перші дні акцій до лікарні потрапили щонайменше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.