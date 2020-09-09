В Афганістані намагалися підірвати віцепрезидента, десятеро загиблих

У Кабулі здійснено замах на віцепрезидента Афганістану Амруллу Салеха - під час руху конвою високопосадовця вранці в середу спрацював вибуховий пристрій, але сам віцепрезидент не постраждав.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Tolo News.

Через вибух загинули 10 людей, серед них і охоронці Амрулли Салеха, ще 16 людей були поранені.

ЗМІ повідомляють, що вибух організував терорист-смертник.

Варто зауважити, що цей замах стався перед початком внутрішньоафганских мирних переговорів, які заплановано провести в Катарі. Дата зустрічі представників уряду і радикально-ісламського руху Талібан поки не призначена.

Як повідомлялося, вирішальним кроком для початку мирних переговорів з Талібаном про врегулювання конфлікту, який триває 19 років, стало звільнення 400 талібів, яких Кабул вважає особливо небезпечними. Рішення про це було прийняте на початку серпня на надзвичайних зборах старійшин племен Афганістану. Президент Афганістану Ашраф Гані видав відповідний указ. У список увійшли і 156 осіб, засуджених до смертної кари.

Фото: tolonews.com