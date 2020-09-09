Через зсув в Уганді півтисячі людей залишилися без даху над головою

Викликаний зливами масштабний зсув ґрунту на сході Уганди знищив помешкання 567 людей.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на Товариство Червоного Хреста Уганди пише Сіньхуа.

Зазначається, що вимушених переселенців було тимчасово розміщено на території початкової школи. “Через зсув загинула одна людина, помешкання якої було повністю зруйновано та поховано під шаром глини”, - йдеться у матеріалі.

За інформацією Товариства Червоного Хреста Уганди, унаслідок природного катаклізму постраждали сім сіл.

“Для зупинки можливого поширення COVID-19, у школі, в якій перебувають постраждалі, звертається особлива увага на дотримання соціального дистанціонування”, - стверджує Сіньхуа.

Додамо, що у гірських регіонах сходу Уганди регулярно трапляються зсуви ґрунту під час сезону дощів.

Фото: un.org