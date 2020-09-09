Табір для біженців на грецькому острові Лесбос закрили через випадки COVID-19

Після виявлення випадків інфікування коронавірусом в таборі для біженців на грецькому острові Лесбос, його було закрито з метою ізоляції та протидії поширенню COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на грецьке видання Ekathimerini.

"Щонайменше 15 мігрантів у переповненому таборі "Морія" на Лесбосі отримали позитивний результат тесту на коронавірус після першого зафіксованого випадку інфікування в таборі, виявленому минулого тижня", - йдеться у повідомленні.

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Табір було закрито після того, як тест на коронавірус 40-річного біженця з Сомалі показав позитивний результат. У таборі "Морія" зараз проживає понад 12 тисяч людей - це в чотири рази перевищує його максимальну місткість.

"Влада має на меті провести близько 2 тисячі тестів серед мешканців табору, щоб забезпечити госпіталізацію чи карантин усіх заражених осіб. Результати цих тестів очікуються найближчими днями", - повідомляє видання.

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Нагадаємо: деякі країни вже вжили заходів для уникнення потрапляння інфікованих на свої територію з грецьких островів. Зокрема Британія від учора ввела карантин для тих, хто прибув до країни з грецьких островів Лесбос, Тінос, Серіфос, Міконос, Крит, Санторіні та Закінтос.

Фото: АА