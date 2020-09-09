Штати пригрозили Білорусі новими санкціями через ситуацію з Колесниковою

США спільно зі своїми союзниками розглядають можливість введення нових санкцій проти Мінська на тлі ситуації навколо затримання члена Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесникової.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Майка Помпео, передає Укрінформ.

"США в координації з нашими партнерами і союзниками розглядають введення додаткових цілеспрямованих санкцій для притягнення до відповідальності тих, хто причетний до порушень прав людини і репресій в Білорусі", — наголосив Держсекретар.

Помпео нагадав владі Білорусі про їх "відповідальність за безпеку Колеснікової та інших несправедливо затриманих осіб".

Вашингтон також закликав Мінськ "припинити насильство проти власного народу, звільнити всіх несправедливо затриманих, включаючи громадянина США Віталія Шклярова, і почати конструктивний діалог зі справжніми представниками білоруського суспільства".

Раніше повідомлялося, що 7 вересня білоруська опозиція заявила про викрадення Марії Колесникової в центрі Мінська.

8 вересня члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков і Іван Кравцов потрапили на територію України після всіх необхідних процедур на кордоні.

Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, Марія Колесникова лишилася на території Білорусі, а два члени Координаційної ради — Іван Кравцов та Антон Родненков — не виїжджали з Білорусі добровільно, їх видворили звідти силоміць.

Згодом також стало відомо, що член президії опозиційної Координаційної ради Колеснікова при спробі вивезення її в Україну порвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іншої держави. Після цього прикордонники затримали її.

Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив Укрінформу, що Родненков і Кравцов потрапили на територію нашої країни після всіх необхідних процедур на кордоні. Заступник міністра внутрішніх справ Геращенко запевнив, що ДПСУ не затримувала на території нашої держави Кравцова і Родненкова, вони можуть вільно пересуватися країною.