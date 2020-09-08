Жовто-блакитні традиції кубинців, або Що таке 8 вересня на Острові Свободи

Один із найважливіших днів для острів’ян-християн – це День вшанування патронеси Куби Милосердної Діви дель Кобре. У цей же день прийнято відзначати і день африканської богині Ошун

Нас українців важко здивувати проникненням дохристиянських звичаїв у православ’я, поєднанням давньослов’янських ритуалів із християнськими святами. Святкування Новорічних та Різдвяних свят у січні, супроводжується у нас співом веснянок, поганський звичай очищення вогнем у нас тісно пов’язаний із вшануванням хрестителя Іоанна у липні і таких прикладів багато. Втім, наш випадок не унікальний. Неймовірні форми поєднання християнства із традиційними культами можна спостерігати у різних народів. Один із надзвичайно яскравих прикладів – це афрокубинські вірування.

Те що на Острові Свободи уже кілька десятиліть йде комуністичне будівництво, не надто похитнуло на релігійність місцевого населення. Батьки Кубинської революції ніколи не оголошували війни народним традиціям і не крушили пам’ятки архітектури, які одночасно є культовими спорудами. Більше того, говорять що у найближчому оточенні Фіделя Кастро були послідовники місцевих релігійних традицій.

На Кубі католицизм завезений з Європи іспанцями зараз мирно співіснує із санторійською релігією, яку крізь століття зберегли африканські раби. Чимало кубинців одночасно сповідують і католицизм і релігію йоруба, тож не дивно що є свята, які поєднують у собі усі традиції.

ЩО СВЯТКУЮТЬ 8 ВЕРЕСНЯ КУБИНЦІ

Один із найважливіших днів для острів’ян-християн 8 вересня – це День вшанування патронеси Куби Милосердної Діви дель Кобре. У цей же день прийнято відзначати і день африканської богині Ошун.

Ядіра Сервантес Пелесьєр сучасна кубинська жінка і типова мешканка Сантьяго, другого за розміром міста на Кубі, старовинної столиці острова. Вона працює бухгалтером у економічному департаменті житлово-комунального центру, паралельно вивчає у Східному університеті бухгалтерський облік і фінанси, сама виховує сина. У її родині було заведено 7 вересня вшановувати Ємаю, сестру Ошун, остання є покровителькою рік, водоспадів і прісних вод, перша – морським божеством.

8 вересня день Ошун, найбільш шанованої Богині у пантеоні йоруба. Лишаючи дари для Ошун, Ядріа, як і десятки тисяч інших кубинок традиційно відвідувала ще й месу у католицькому храмі присвячену Милосердній Діві дель Кобре, але цього року через карантинні заходи, відвідини церкви скасовано. Цей фактор дещо засмучує урочисті святкові дні, проте для молитви завжди знайдеться час і місце вдома.

ЯК ТРАДИЦІЙНІ ВІРУВАННЯ СПЛІТАЮТЬСЯ ІЗ ХРИСТИЯНСТВОМ

У оселях кубинців часто поруч із іконами можна побачити і керамічні жовті супниці, які виконують роль приложевого образка. Саме цей посуд є прихистком Ошун у оселі. Як і у більш відомому афрокарибському культі вуду, у кубинській сантерії також є традиція жертвоприношення. Щоправда зазвичай олтарі Ємаї і Ошун більше нагадують розкішний веганский шведський стіл, на ньому є усе чим багата кубинська природа. Оскільки колір Ошун жовтий то поруч із апельсинами, ананасами, динями, медом лежить золотава цибуля, оливкова олія, кукурудзяна борошно і підфарбований жовтими спеціями рис, а ще біле вино і різноманітні мушлі. Блакитний і жовтий, кольори такі близькі нам українцям, є основними під час сантерійських свят, а улюбленою квіткою найпопулярнішої богині пантеону є соняшник.

Не лишають кубинці без дарів і свою християнську патронесу, яку по дружньому називають просто Качіта. Образи Милосердної Діви дель Кобре, також прийнято прикрашати квітами, а одна із найбільших святинь острова – базиліка у містечку Кобре неподалік від Сантьяго має свій олтар. Тут під карміною Богородиці знаходиться так звана каплиця Чудес, невелика огорожа, де віруючі складають різні дарунки, прикраси, а забирають крихітні камінці з шахти, де колись видобували мідну руду, як захист від зла чи, світлий оберіг особистого та сімейного майбутнього.

Власне саме з невеличкого селища рудокопів Кобре (іспанською мідь) і розпочалася історія покровительки Куби.

ІСТОРІЯ ПИТАННЯ

1612 році образ Діви явився трьом хлопчикам рабам, які працювали у копальнях. Найменшому було 10 років, він мав африканське походження, також з ним були 2 брати індіанці. У історію Куби вони увійшли як 3 Хуани (хоча одного із братів-індіанців звали Родріго, а відтак по факту Хуана було лише 2). Іспанці проводили активну політику християнізації, проте більшість рабів завезених із Африки зберігали свої вірування. Той факт що образ прийшов до неєвропейців, став вагомим аргументом для окатоличення африканців та індіанців. Уже у ХХ ст. Папа Бенедикт XV визнав Діву Милосердну дель Кобре патронесою Куби, на місці видіння і було збудовано базиліку (відкрита 8 вересня 1927 року). Пізніше сюди приїздив Іоанн-Павло ІІ.

Вважається, що афрокубинська сантерійська релігія сформувалася у XIX столітті. Її основою стали вірування африканського племені йоруба. Раби йоруба завозилися на Кубу із Беніна та Нігерії, там де обабіч річки Осун буяють тропічні ліси. Так вінцем культу стала оріша (богиня) однойменної африканської ріки Осун. Оскільки у часи рабства культ йоруба був заборонений, африканці ототожнювали свої божества із християнськими святими, так Милосердна Богородиця дель Кобре увібрала у себе риси Ошун, її іноді із ликом бронзового кольору. Традиційне для Куби зображення Ошун, це молода мулатка у жовтому або золотистому одязі із браслетами на руках.

ЗАМІСТЬ ЕПІЛОГА

Ядіра, як і багато її співвітчизниць прикрашає руки саморобними браслетами, сплетеними відповідно до традицій, але також носить і католицький хрестик.

Власне ім’я Ядіра, як і Яргеліс, Сіомара і десятки інших ви не зустрінете у жодних святцях, але вони дуже популярні на острові поруч із традиційними іспанськими іменами.

Родина Ядіри святкуючи Різдво і Великдень дуже пишається і афрокубинськими традиціями. Для них це невід’ємна частина традицій як і наявність двох імен.

Григорій Палій. Київ