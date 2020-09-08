Європарламент проведе сесію у Брюсселі, бо Страсбург - у "червоній зоні"

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на заяву Президента Європарламенту Девіда Сассолі, яка оприлюднена на сайті євроінституції.

«Ми прагнемо поважати положення Угоди ЄС, які визначають місце роботи Європейського парламенту у Страсбурзі. Ми зробили все можливе для поновлення нормальної роботи нашої пленарної сесії у Страсбурзі. Разом з цим, новий сплеск пандемії у багатьох країнах-членах, а також рішення французької влади віднести весь район Нижнього Рейну до «червоної зони», примушує нас переглянути можливість повернення до Страсбурга», - йдеться у заяві Президента Європарламенту.

Сассолі зауважив, що депутати засмучені такою ситуацією, але мають враховувати, що переведення адміністративних органів Європарламенту до Страсбурга означатиме необхідність повноцінного карантину для усіх штатних працівників після їх повернення до Брюсселя.

«Ми зараз проходимо крізь важкі часи, і я вдячний за всю ту співпрацю, конструктивність та досвід, які продемонстрував Страсбург, органи охорони здоров’я, владні структури. Європарламент хоче повернутися до Страсбурга, і ми впевнені, що за умови згасання пандемії це буде можливим. Пленарна сесія Європейського парламенту з 14 по 17 вересня відбудеться в Брюсселі», - повідомив Сассолі.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 вересня у світі загалом зафіксували 27 мільйонів 489 тисяч випадків коронавірусу, зокрема 896 867 летальних.

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