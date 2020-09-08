В Австрії - найбільше за п'ять місяців зростання кількості хворих на COVID-19

Протягом минулої доби в Австрії виявлено 520 нових випадків захворювання на COVID-19, що є найбільшим показником за період з початку квітня.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це свідчать дані, опубліковані у вівторок на сайті австрійського МВС.

Відповідно до оприлюдненої статистики, протягом останніх 24 годин в країні виявили 520 позитивних результатів тесту на коронавірус, з яких 340 випадків припадає на столицю Відень.

Схожий показник рівня нових інфікувань в країні був лише 31 березня (573 хворих) та 1 квітня (512), після чого кількість нових випадків продовжувала зменшуватися і у травні-червні не перевищувала 100 випадків.

Наразі в Австрії налічується 3705 активних випадків захворювання на COVID- 19, у лікарнях перебуває 170 хворих, з яких 28 осіб – у відділеннях інтенсивної терапії.

Загалом в Австрії з початку пандемії коронавірусною інфекцією заразилися понад 30 тис. людей, з яких 25,6 тис. одужали, 747 хворих померли.