Президент Албанії призначив парламентські вибори на 25 квітня

Президент Албанії Ілір Мета призначив на 25 квітня 2021 року парламентські вибори, що є ключовою умовою для початку переговорів про вступ країни до Європейського Союзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Дату обрання 140 членів парламенту президент оголосив у неділю після переговорів з партіями.

Вибори в Албанії завжди проходили з порушеннями, включаючи підкуп виборців і маніпуляції з підрахунком голосів, та оскаржувалися.

У липні в країні прийняли конституційні поправки, що передбачають проведення виборів з відкритими списками кандидатів, заздалегідь сформованими партійними коаліціями і виборцями, які ідентифікуються електронним способом. Ці кроки спрямовані на деполітизацію Національної виборчої комісії Албанії і виконання інших рекомендацій Організації з безпеки й співробітництва в Європі, яка спостерігала за виборами в країні.

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Поправки були прийняті після того, як посередництво США, ЄС і Британії допомогло партіям Албанії досягнути угоди.

У парламенті Албанії зараз домінує ліва Соціалістична партія, перемогу якої прогнозують і на наступних виборах.