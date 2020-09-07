ЄС несе частку відповідальності за розвиток подій у Білорусі - євродепутат

ЄС несе свою частку відповідальності за розвиток подій в Білорусі та має чітко визначити політичні напрямки у стосунках з цією країною, головними з яких мають стати негайне припинення насильства влади проти учасників мирних протестів та проведення нових президентських виборів.

Таке переконання у понеділок під час слухань щодо ситуації в Білорусі під час віртуального засідання підкомітету Європарламенту з прав людини заявив євродепутат від Литви, голова неформальної групи "друзів України" в ЄП Петрас Ауштревічус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо голосно говорити про порушення прав людини в Білорусі та вимагати розслідування усіх таких випадків. Як ми погодилися раніше, доповідь по Білорусі з’явиться у жовтні. Але до цього моменту, вже на сесії у вересні, ми матимемо нагоду погодити напрямки політики ЄС. Ми маємо потужно вимагати припинення будь-якого насильства проти мирних протестів – це має бути початковим пунктом. Ми маємо також вимагати нових виборів, які мають бути належним чином організовані й проведені, та не визнавати результати виборів, що були вкрадені колишнім президентом Лукашенком", - наголосив європейський політик.

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Він висловив підтримку громадянському суспільству в Білорусі, адже народ, навіть після 26 років утисків, знайшов сили й мотивацію вийти на вулиці та протестувати проти сфальшованих виборів.

Ауштревічус окремо наголосив, що європейська сторона за жодних умов не може миритися із ситуацією, яка складається в Білорусі зараз, з усіма випадками свавілля, насильства, тортур та ґвалтування, що відбуваються у в’язницях Лукашенка. За його словами, сотні людей все ще перебувають за гратами, і ніхто не має точної інформації, що з ними відбувається зараз.

"Очевидно, що диктаторський режим на східному кордоні ЄС з’явився за підтримки та втручання Росії. Маю зауважити, що частково це трапилося внаслідок помилок з боку ЄС, наприклад, щодо відступу від політики проти багатьох офіційних осіб в Білорусі 2016 році та започаткування, натомість, так званого "критичного діалогу" з білоруською владою, який так ні до чого й не призвів. Усього два місяці тому ми чули від Європейської Комісії та офіційних осіб Європейської служби зовнішніх дій про розробку документу щодо пріоритетів партнерства з Білоруссю, що було абсолютно безпідставним рухом", - зауважив євродепутат.

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Він наголосив, що ці факти мають нагадувати про те, що ЄС так і не відпрацював всеосяжної політики стосовно Білорусі. Чинна політика двосторонніх відносин визначалася, головним чином, кількома країнами-членами, та була фрагментована відповідно до їх економічних інтересів.

"Ми також маємо прийняти на себе певну частину відповідальності за те, що, як ми бачимо, відбувається у Білорусі сьогодні. Закликаю всіх (євродепутатів) зайняти дуже відповідальну позицію щодо Білорусі. І тоді, будемо сподіватися, Євросоюз зможе представити більш всеосяжну політику, знайти більш визначені напрямки стосунків з новою Білоруссю, яка, переконаний, також сподівається розвинути більш широкі стосунки з ЄС та із Заходом, в цілому. Ці люди заслуговують на нашу підтримку", - сказав Ауштревічус.

Як вже повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після оголошення таких результатів Тихановська була змушена переїхати виїхати за кордон.