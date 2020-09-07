До Чорного моря увійшов французький розвідувальний корабель

До Чорного моря увійшов французький корабель радіоелектронної розвідки Dupuy de Lôme (A759), спроможний перехоплювати найсучасніші види передач, включаючи повідомлення електронної пошти і розмови по мобільних телефонах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AрміяInform.

"До Чорного моря увійшов французький корабель радіоелектронної розвідки DupuydeLôme (A759), що був спеціально розроблений для морської розвідки, відповідно до проєкту MINREM (Moyen Interarmées Naval de recherche Electro Magnétique)", - йдеться у повідомленні.

Корабель введений до складу ВМС Франції у квітні 2006 року.

Встановлені на кораблі технічні комплекси дозволяють йому виявляти, перехоплювати та проводити технічний аналіз випромінювання з різноманітних джерел у діапазоні частот від 300 МГц до 90 ГГц.

Корабель-розвідник перебуває на високому ступені готовності – протягом року два його змінні екіпажі несуть вахту 350 днів, з яких 240 – у морі.

Основні характеристики корабля: водотоннажність 3100 тонн, при повному навантаженні 3600 тонн, довжина 101,75 метра, ширина 15,85 метра, осадка 4,9 метра. Швидкість ходу 16 вузлів. Дальність плавання 6300 км.

В екіпажі корабля 8 офіцерів, 16 старшин, 6 квартал-майстрів та 78 інженерів.

Варто зазначити, що вперше цей корабель-розвідник пройшов Босфор і увійшов у Чорне море ще в 2006 році, причому екіпаж певний час гостював в Одесі. Заходив французький корабель у Чорне море також у 2015 та 2019 роках.