Довірену особу Тихановської оштрафували за участь в мітингах

Суд в Могильові оштрафував за участь у несанкціонованих мітингах Володимира Шанцева, який на виборах президента був довіреною особою опозиційного кандидата Світлани Тихановської.

Сума штрафу становила 810 білоруських рублів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Відзначається, що Шанцева судили на підставі чотирьох протоколів. У суді він не визнав себе винним, оскільки свобода зібрань гарантується Конституцією Білорусі, назвав процес політично мотивованим і вимагав усунення судді Олени Литвиної. Однак це клопотання було відхилено, і суддя засудила Шанцева до штрафу в розмірі 810 білоруських рублів.

Він має намір оскаржити вирок.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: Tut.by