Довірену особу Тихановської оштрафували за участь в мітингах
Сума штрафу становила 810 білоруських рублів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.
Відзначається, що Шанцева судили на підставі чотирьох протоколів. У суді він не визнав себе винним, оскільки свобода зібрань гарантується Конституцією Білорусі, назвав процес політично мотивованим і вимагав усунення судді Олени Литвиної. Однак це клопотання було відхилено, і суддя засудила Шанцева до штрафу в розмірі 810 білоруських рублів.
Він має намір оскаржити вирок.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.
Фото: Tut.by