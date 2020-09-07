ЄС запровадить санкції проти білоруських посадовців до 21 вересня - МЗС Чехії

Санкції Європейського Союзу проти білоруських посадовців набудуть чинності не пізніше 21 вересня, причому санкційний список розширили порівняно з початковим варіантом.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек, повідомляє Укрінформ з посиланням на Сeska Televize.

«Спочатку в списку мало бути 20 осіб, але коли ми побачили жорстокі напади білоруської поліції на демонстрантів, вирішили розширити його найближчими днями», - сказав Петршичек.

За його словами, якщо білоруська влада не змінить ставлення до протестувальників, уряд Чехії готовий підтримати подальше розширення санкційного списку.

«Ми закликали верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля прискорити процес затвердження», - сказав глава чеського МЗС.

Як повідомлялося, ЄС має намір запровадити санкції проти 31 білоруського високопосадовця.

Першими персональні санкції проти 30 білоруських чиновників включно з президентом Олександром Лукашенком запровадили 31 серпня Литва, Латвія та Естонія.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.