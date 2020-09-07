Три події світу. Фактор Навального, сватання по-кремлівські та політичні землетруси на Балканах

Отруєння Алєксєя Навального, яке констатували у Німеччині, стане серйозним викликом для політики Заходу щодо Росії.

Триває підготовка до візиту Олександра Лукашенка до Москви. На Балканах тривають тектонічні процеси у сфері геополітики.

Лабораторія бундесверу констатувала, що Алєксєя Навального намагалися отруїти речовиною класу «Новічок», яку кілька років тому російські спецслужби вже застосовували проти Сергія та Юлії Скрипалів у британському Солсбері. Для колективного Заходу цей факт – суттєвий виклик, адже вибір Путіним modus operandi середньовічного правителя створює суттєві проблеми. Західним політикам важко пояснити власним виборцям, чому ти ведеш діалог з президентом, який вірогідно причетний до отруєння опозиціонера на території власної країни. Хіба що Дональд Трамп може заявити, що поки не володіє повною інформацією – у нього протягом наступних двох місяців не бракуватиме викликів і без отруєння Навального. З європейських столиць у напрямі Москви віє холодом та подивом, який посилила заява Дмітрія Пєскова. Прессекретар російського президента заявив, що під час перебування у російській лікарні жодних слідів отрути в організмі Навального не було.

ЄС та НАТО переконані, що отруєння Навального мало місце. Зараз там триває процес політичних консультацій стосовно реакції на цю надзвичайну подію. Адептам рішучих санкцій проти Росії варто нагадати, що різноманітні економічні обмеження завжди мають двосторонній характер, а, скажімо, NordStream2 має стратегічне значення для відновлення економіки Німеччини після негативного впливу коронавірусу. Позиція США значною мірою буде зумовлена фінальною стадією президентських перегонів та поглядами фаворитів на перспективи діалогу з Кремлем.

Росія тим часом не має намірів зупинятися у процесі підтягування Білорусі, попри масові протести проти Олександра Лукашенка, які тривають у країні. Нагадаю, що переважна більшість громадян Білорусі Росію ворогом не вважає, і це значною мірою розв’язую Кремлю руки. Минулого тижня у Мінську побували Сергєй Лавров та Міхаїл Мішустін: перший побачив «200 українських екстремістів», які розхитують ситуацію у Білорусі, другий констатував помітний прогрес у процесі створення Союзної держави. Ближчим часом очікується візит Лукашенка до Москви, який розглядається низкою експертів як визначальний для гібридного аншлюсу Білорусі. «Перехоплення розмови між Варшавою та Берліном» про отруєння Навального та «міцного» Лукашенка, оприлюднене інформаційними ад’ютантами останнього, дозволяє припустити спробу «головного по Білорусі» маневрувати у діалозі з Путіним, проте навряд чи вони будуть успішними.

Фото: morganton.com

Цікаві політичні процеси відбуваються на Балканах. Демократична партія соціалістів Міло Джукановича визнала поразку на парламентських виборах. До влади у Чорногорії прийшли політики, які скептично ставляться до перебування країни у НАТО та підтримки санкцій проти Росії, налаштовані орієнтуватися значною мірою на Сербію. Втім, курс на європейську інтеграцію переможці виборів у Чорногорії обіцяють зберегти. Тим часом Дональд Трамп у Вашингтоні зумів усадити поряд президента Сербії та прем’єра Косова, які домовилися (з дотриманням необхідних обмежень) про нормалізацію відносин у економічній сфері. Схоже, Балкани знову перетворюються на поле великої геополітичної гри, і несподівані новини звідти надходитимуть частіше.

Євген МАГДА, Інститут світової політики

Перше фото: DPA