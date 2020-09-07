У світі зафіксували майже 27,3 мільйона випадків COVID-19
Укрінформ
У світі станом на 7 вересня зафіксовано майже 27,3 мільйона випадків захворювання на коронавірусну хворобу, зокрема понад 887,5 тисячі людей померло від спричинених нею ускладнень.
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Worldometer.
Згідно з ними, загальна кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом сягнула 27 292 716-ти, з них 887 555 є летальними.
Одужало наразі 19 377 320 інфікованих.
Найбільше випадків інфікування зареєстровано у США (6 460 250), Індії (4 204 613), Бразилії (4 137 606) та РФ (1 025 505).
У багатьох країнах зараз констатують другу хвилю пандемії.
Як повідомлялося, в Україні станом на 6 вересня було лабораторно підтверджено 135 894 випадки COVID-19, з них 2846 летальних, 62 227 пацієнтів одужали.