У світі зафіксували майже 27,3 мільйона випадків COVID-19

Згідно з ними, загальна кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом сягнула 27 292 716-ти, з них 887 555 є летальними.

Одужало наразі 19 377 320 інфікованих.

Найбільше випадків інфікування зареєстровано у США (6 460 250), Індії (4 204 613), Бразилії (4 137 606) та РФ (1 025 505).

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У багатьох країнах зараз констатують другу хвилю пандемії.

Як повідомлялося, в Україні станом на 6 вересня було лабораторно підтверджено 135 894 випадки COVID-19, з них 2846 летальних, 62 227 пацієнтів одужали.