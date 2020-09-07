У В'єтнамі четвертий день поспіль - жодного випадку COVID-19

Протягом останньої доби у В'єтнамі не зареєстровано жодного нового випадку інфікування коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на міністерство охорони здоров'я В'єтнаму.

Зазначається, що нові випадки захворювання у В'єтнамі не фіксуються вже протягом чотирьох днів поспіль.

Від початку епідемії загальна кількість інфікованих у цій країні становить 1049. Померли 35 осіб, одужали - 815.

Водночас, за інформацією МОЗ, під наглядом у режимі карантину у В'єтнамі перебувають 40,6 тис. осіб.

За останніми даними порталу Worldometer, у світі виявлено майже 27,3 млн випадків COVID-19, у тому числі 887 тис. летальних, одужали 19,35 млн осіб.