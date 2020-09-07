У Брюсселі розігнали демонстрацію супротивників карантину

У столиці Бельгії поліція припинила акцію протесту проти карантинних обмежень, спрямованих на боротьбу з коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

В ході цієї акції були затримані як мінімум двоє людей. Один з них підозрюється в тому, що вдарив в обличчя поліцейського, якого після цього забрали в лікарню.

За інформацією поліції, більшість протестувальників були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції. На усні попередження правоохоронців присутні не реагували. Тому акцію було вирішено припинити - причому без застосування спецзасобів.

Як зазначає видання, у Бельгії носіння масок обов'язкове для всіх осіб віком від 12 років - навіть просто неба, якщо йдеться про центральні вулиці. Штраф за порушення маскового режиму становить 250 євро.

За останніми даними порталу Worldometer, у світі виявлено майже 27,3 млн випадків COVID-19, у тому числі 887 тис. летальних, одужали 19,35 млн осіб.