Маас звинуватив Росію у створенні

Маас звинуватив Росію у створенні "димових завіс" навколо справи Навального

Укрінформ
Глава МЗС Німеччини Гайко Маас укотре зажадав від Росії розпочати повноцінне розслідування можливого отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

"Росія повинна брати участь у розслідуванні. Досі цього в жодному вигляді не відбувалося", - сказав Маас в інтерв'ю телеканалу ARD.

Він також заявив, що Росія повинна передати Німеччині результати обстеження Навального в ході його лікування в Омську: "Пан Навальний протягом двох днів перебував на лікуванні в Росії. Тож там багато слідів, аналізи, які там проводилися, результати - вони є тільки там".

У зв'язку з цим міністр зазначив, що влада Німеччини давно дали згоду на задоволення запиту РФ про правову допомогу у цій справі.

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"Ми також, коли минулого тижня розмовляли з послом Росії, сказали це у відповідь на його запит", - указав глава зовнішньополітичного відомства Німеччини, підкресливши, що немає підстав не погоджуватися з таким проханням російської сторони.

Маас додав, що Навального зараз обстежують у берлінській клініці "Шаріте". "Але ми ясно сказали, що якщо буде формальний запит, то ми видамо всі дозволи, які необхідні, щоб обмінятися інформацією щодо цього запиту про правову допомогу", - зазначив міністр.

Звинувачення Москви в затягуванні відповіді щодо надання правової допомоги Маас назвав черговою "димовою завісою". "І я побоююся, що найближчими днями будуть і інші", - резюмував глава МЗС ФРН.

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"Якщо РФ не зробить свій внесок у розслідування або знову вдасться до таких "димових завіс", - які мають місце вже кілька днів, - тоді це стане ще однією ознакою того, що їй є, що приховувати", - заявив Маас.

Як повідомлялося, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доставлений у Берлін.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести виявили в організмі Навального наявність нервово-паралітичного речовини "Новачок" часів СРСР.

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