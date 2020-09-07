У Малі на міні підірвався БТР французької армії - двоє військових загинули
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
Військові загинули в суботу під час проведення операції в районі Тесаліт на сході Малі внаслідок підриву саморобного вибухового пристрою.
"Президент Республіки вітає мужність і рішучість французьких солдатів, дислокованих у Сахелі (регіон в Африці на південь від Сахари - ред.)", - цитує агентство заяву Єлисейського палацу, оприлюднену з цього приводу.
Зазначається, що у 2014 році близько 5 тис. французьких військовослужбовців приступили до здійснення операції "Бархан" у регіоні Сахель, щоб допомогти п'яти країнам - Буркіна-Фасо, Чаду, Малі, Мавританії та Нігеру - в боротьбі з екстремістами.
Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня під тиском повсталих військових президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта пішов у відставку, розпустивши уряд і парламент.
Деякий час путчисти утримували під вартою на території своєї бази, а потім відпустили додому.