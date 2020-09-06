У Бейруті припинили пошуки людей під завалами будинку

Рятувальники припинили пошуки людей під завалами одного з будинків у Бейруті, де раніше спеціальні датчики виявили ознаки пульсу.

Ознак життя на місці руйнування будинку не виявлено. Про це повідомляє DW.

"Працівники рятувальних служб у суботу, 6 вересня, заявили, що під завалами будинку в Бейруті більше немає жодних ознак життя. Пошуки людей під уламками будинку почалися 4 вересня, коли чилійські експерти зі спеціально натренованим собакою та відстежувальними пристроями виявили докази ознак життя під завалами. Їхні спеціальні датчики виявили ознаки пульсу", - йдеться у повідомленні.

У пошуках життя близько 50 рятувальників та волонтерів розчищали завали руками та лопатами. Рятувальники розчистили 95 відсотків будівлі і заявили, що не виявили людей.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

У результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Губернатор Бейрута заявив, що збитки від вибухів в порту можуть сягнути 15 мільярдів доларів.

Кількість загиблих унаслідок вибухів у порту столиці Лівану Бейруті зросла до 220 осіб.

Фото: АА