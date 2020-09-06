Команду Байдена поповнив екскандидат у президенти
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Як зазначає видання, Буттіджич увійшов до команди разом з представниками адміністрації президента Барака Обами, а також він став членом консультаційної ради.
За словами Теда Кайфмана, який очолює команду перехідного періоду, досвід членів консультаційної ради допоможе кандидату Байдену ефективніше відреагувати на пандемію коронавірусу та економічний спад у країні.
Колишній мер Саут-Бенда в Індіані Пітер Буттіджич 1 березня вийшов із президентських перегонів у США, заявив про намір підтримати Джо Байдена.
Як повідомлялося, вибори президента США відбудуться в листопаді 2020 року. Колишній віце-президент США Джо Байден є головним суперником чинного президента країни Дональда Трампа.
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