Команду Байдена поповнив екскандидат у президенти

Колишній кандидат у президенти Пітер Буттіджич увійшов до команди перехідного періоду і консультаційної ради Джо Байдена.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, Буттіджич увійшов до команди разом з представниками адміністрації президента Барака Обами, а також він став членом консультаційної ради.

За словами Теда Кайфмана, який очолює команду перехідного періоду, досвід членів консультаційної ради допоможе кандидату Байдену ефективніше відреагувати на пандемію коронавірусу та економічний спад у країні.

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Колишній мер Саут-Бенда в Індіані Пітер Буттіджич 1 березня вийшов із президентських перегонів у США, заявив про намір підтримати Джо Байдена.

Як повідомлялося, вибори президента США відбудуться в листопаді 2020 року. Колишній віце-президент США Джо Байден є головним суперником чинного президента країни Дональда Трампа.

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