У Хабаровську пройшла вже 57-а акція протесту

У російському Хабаровську жителі 57-й день поспіль вийшли на акцію на підтримку колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, затриманого близько двох місяців тому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

За оцінками видання несанкціонований мітинг у суботу зібрав близько двох тисяч осіб, міська адміністрація оцінила кількість учасників у тисячу. Після мітингу в центрі міста, біля будинку уряду Хабаровського краю, люди пішли ходою головними вулицями міста. На заклики поліції залишити проїжджу частину протестувальники не відреагували.

Критика мітингувальників була звернена як до регіонального порядку, так і до федерального. Лунали гасла "Партія ЄдРо - помийне відро", "Путіна у відставку", "Волю". Лунали заклики звільнити політв'язнів, припинити переслідування активістів. Було також чути скандування "Банду Путіна під суд".

Після ходи частина активістів прийшла до будинку мерії міста. Люди скандували гасла з вимогою відставки глави міста Сергія Кравчука.

Деякі принесли з собою штучні квіти, щоб, як вони кажуть, привітати чиновника з днем ​​народження. Трохи раніше ці квіти мітингувальники поклали на імпровізовану могилу правосуддя і чесних виборів.

Наступної суботи активісти узгодили з міською владою мітинг на 70 тисяч учасників. У разі якщо він відбудеться, це буде перша санкціонована акція на підтримку Фургала.

Як повідомлялося, 9 липня в Хабаровську затримали губернатора краю Сергія Фургала, який очолював регіон з осені 2018 року. Його звинуватили в організації вбивств і замахів на підприємців у 2004-2005 роках, після чого відправили в Москву і заарештували. З 11 липня в Хабаровську та інших містах краю, всього Далекого Сходу тривають мітинги на підтримку Фургала.

20 липня президент РФ Путін підписав указ про звільнення Фургала з посади губернатора «в зв'язку з втратою довіри». Тимчасово виконувачем обов'язків глави краю був призначений інший діяч ЛДПР Михайло Дегтярьов.