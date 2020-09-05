У Лейпцигу протестувальники атакували поліцейських, 9 правоохоронців поранені

У німецькому місті Лейпциг протестувальники атакували поліцейських, які намагалися звільнити незаконно зайнятий будинок.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Leipziger Volkszeitung.

За словами очевидців, на поліцейських у п’ятницю ввечері напала група близько 200-300 людей у ​​масках, які закидали стражів порядку бруківкою та петардами. Дев’ять поліцейських було поранено, пошкоджено кілька автомобілів, у тому числі шість поліцейських. Нападники також підпалювали сміттєві баки та зупинили трамвайний рух, встановивши на коліях барикади. Поліція застосувала сльозогінний газ.

Бургомістр Лейпцига Буркхард Юнг жорстко засудив заворушення. Він попередив, що тепер питання щодо надання нового житла буде "набагато складнішим", адже спершу потрібно повернути втрачену довіру.

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Жорстокі заворушення, в результаті яких кілька поліцейських отримали поранення, почалися в місті ще в четвер. Їх спричинила евакуація жителів з будинків на сході Лейпцига, які мають пройти санацію, на цьому наполягають власники нерухомості.

Після двох ночей бунтів поліція в Лейпцигу готується до нового напруження ситуації. В одному з районів на суботу зареєстрована демонстрація під девізом "Об'єднати боротьбу - за солідарність сусідів". Взяти участь у ній обіцяють щонайменше 100 людей.