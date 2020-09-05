У Мінську - чергова Жіноча хода протесту

Чергова Жіноча хода проходить у Мінську 5 вересня. На початку акції в колоні було близько 3 000 людей.

Як передає Укрінформ, про це інформує Радіо Свобода.

Зазначається, що учасниці розпочали ходу о 15:00 біля Камаровського ринку у Мінську. Також до акції приєдналися близько десяти ЛГБТ-активістів.

О 15.30 учасниці пройшли від Камаровського ринку до площі Якуба Коласа та далі до площі Перемоги.

Близько 16 години колона дійшла до проспекту Незалежності. Рух на проспекті не перекрито, колона рухається по тротуарах, зупиняється на світлофорах.

Жіноча хода протесту у Мінську / Фото: RFE/RL

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати та водомети. У перші дні протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікації.

Фото: www.svaboda.org / RFE / RL