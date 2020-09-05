У Британії екоактивісти заблокували газетні друкарні

У Великій Британії активісти організації Extinction Rebellion заблокували виїзд з трьох друкарень, які належать медіамагнату Руперту Мердоку.

Як передає Укрінформ з посиланням на BBC, через це декілька загальнонаціональних газет не змогли потрапити у продаж вчасно.

Понад 100 протестувальників блокували газетні цехи у графствах Хартфордшир, Мерсісайд та Північний Ланаркшир.

Протягом акції було заарештовано сімдесят дві людини.

Еекоактивісти звинувачують деякі британські видання у відсутності повідомлень про кліматичні зміни.

Три заблоковані друкарні видають такі газети як Sun, Times, Sun on Sunday, Sunday Times та Scottish Sun. Вони також друкують Daily Telegraph, Daily Mail та London Evening Standard.

За затримку перед читачами вибачилися видання Sun та Times.

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател назвала протести «нападом на вільну пресу, суспільство та демократію», що є абсолютно неприйнятним.

Фото: PA MEDIA / XR GLASGOW / EXTINCTION REBELLION