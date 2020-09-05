У світі виявили понад 26,7 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 5 вересня у світі зафіксовано 26 799 409 випадків хвороби COVID-19, з них 879 028 летальних випадків та 18 910 430 випадків одужання.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Worldometer.

У США наразі зафіксовано 6 389 057 випадки коронавірусу, з них 192 111 летальних, 3 635 854 людей одужали.

У Бразилії на сьогодні зареєстровано 4 091 801 випадок COVID-19, з них 125 584 летальних.

В Індії кількість підтверджених випадків хвороби з початку пандемії зросла до 4 023 179, кількість померлих - до 69 635 осіб.

В РФ зафіксовано 1 015 105 випадків хвороби та 17 649 смертей унаслідок пандемії.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за останню добу підтверджено 2 836 нових випадків коронавірусу, всього станом на ранок 5 вересня зареєстровано 133 787 випадків.