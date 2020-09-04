Європейські кіномитці вимагають звільнення політв’язнів у Білорусі

Європейські діячі кіногалузі звернулися до влади Білорусі з вимогою звільнити політв’язнів та забезпечити проведення чесних та вільних виборів.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Української кіноакадемії, передає Укрінформ.

«Мирні демонстрації у Білорусі на захист вільних та чесних виборів зазнають кривавого придушення владою. Людей убивають, тисячі демонстрантів арештували, репресують та ув’язнюють. Серед них – наші колеги, зокрема кінематографісти та журналісти, які відважно документували ці драматичні події. Ми вимагаємо від білоруської влади негайно припинити насилля, поважати свободу вибору білоруського народу та звільнити усіх затриманих. Ми вимагаємо виконати волю білорусів: звільнення усіх політв’язнів, відставка президента Лукашенко та проведення вільних і справедливих виборів», - ідеться у листі.

Його автори закликають усі європейські уряди вжити рішучі дії, щоб переконати білоруську владу реалізувати вищезазначені заходи та підтримати білоруський народ, який бореться за права людини.

«У сорокову річницю заснування польського руху «Солідарність», який змінив обличчя Європи та спровокував початок визволення Східного блоку від тоталітарних режимів, ми закликаємо Європу проявити солідарність з білорусами», - наголошується у зверненні.

Як зазначається, лист уже підписали Польська кіноакадемія, Варшавський міжнародний кінофестиваль, Гільдія польських режисерів, Краківський кінофестиваль, ScripTeast, а також Аґнешка Голланд, Павел Павліковський, Анджей Якімовський та інші.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. чоловік. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото: TUT.BY