У Мінську на протести вийшли ІТ-шники

У Мінську в районі Стели проходила акція протесту "айтішників", деяких протестувальників затримали.

Як передає Укрінформ, про це інформує Телеграм-канал Наша Ніва.

Кореспонденти Наша Ніва стали свідками кількох жорстоких затримань на акції. Зокрема на одному з відео видно, як силовики забирають людей до чорного мікроавтобуса без номерних знаків.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. У перші дні протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікації.