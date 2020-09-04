Анкара встановила антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу

У столиці Туреччини зафіксовано значне зростання нових випадків інфікування коронавірусом, їх кількість в Анкарі більше, ніж вдвічі перевищує той самий показник в Стамбулі.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на міністра охорони здоров’я країни Фахреттіна Коджу.

"Кількість випадків коронавірусу в Анкарі більш ніж вдвічі перевищує кількість випадків, що фіксуються в Стамбулі", - сказав міністр.

За його словами, країна переживає "другий пік" першої хвилі поширення коронавірусу, кількість хворих у важкому стані також зростає.

Анкара з населенням 5,5 млн обігнала найбільше місто країни - Стамбул, де населення майже втричі більше, - 15,5 млн. За весь час пандемії найчастіше ТОП-3 міст, де фіксувалася найбільше кількість випадків інфікування, виглядав так: Стамбул, Анкара, Ізмір.

"Ми не можемо сказати, що епідемія вийшла з-під контролю", - запевнив міністр.

Він переконаний, що причиною зростання нових випадків інфікування є недотримання епідвимог під час масових заходів, зокрема весіль та інших подібних святкувань.

Провінціями високого ризику залишаються Анкара, Стамбул, Ізмір, Бурса, Ерзурум, Сівас і Кайсер.

Міністр повідомив, що у зв’язку із погіршенням ситуації в Анкарі будуть відкривати нові лікарні.

За минулу добу в країні було зафіксовано 1642 нові випадки інфікування, зроблено більше як 110,2 тисячі тестів. Померли 49 людей, одужали 1211.

Кількість тестувань за минулу добу - найвища за час пандемії. Кількість смертельних випадків за останні 10 днів зросла більше, ніж вдвічі.