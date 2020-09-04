"Фонд солідарності" почав виплачувати біткоїнами компенсації звільненим білорусам

"Білоруський фонд солідарності" почав виплачувати компенсації у біткоїнах білорусам, звільненим з підприємств за участь у протестах.

Некомерційна організація «Білоруський фонд солідарності», яка базується у Нідерландах, почала виплачувати компенсації у біткоїнах білорусам, звільненим з підприємств за активну громадянську позицію та участь у протестах проти президента Олександра Лукашенка. Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал ForkLog.

Претендувати на виплати можуть три категорії людей:

- звільнені за активну громадянську позицію співробітники державних підприємств;

- державні службовці й силовики, які відмовилися від посад через незгоду з діями уряду;

- страйкуючі, але не звільнені співробітники державних підприємств, яких нікому замінити (наприклад, шахтарі).

Розмір одноразової виплати становить 1500 євро. Претенденти мають довести факт звільнення або участі у протестах на підприємствах, а також публічно заявити про свою громадянську позицію у відеозверненні.

Фонд також видає інструкції одержувачам і пояснює, як обміняти біткоїни на білоруські рублі, хоча і не рекомендує робити це в умовах різкої девальвації.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстоко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про п'ятеро загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: АА