Адвокатів пустили до затриманих у Мінську журналістів

Адвокатів допустили до затриманих на Окрестіна журналістів, суд над ними очікується в п'ятницю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.BY.

Протоколи про адміністративне правопорушення журналістів доопрацювали, а суд обіцяють провести сьогодні.

Затримані журналісти третій день перебувають в ІТТ на Окрестіна. Це Надія Калініна, Олексій Судніков (TUT.BY), Святослав Зоркий, Микита Недовєрков, Марія Елешевіч ("Комсомольська правда" в Білорусі"), Андрій Шавлюго (БелаПАН). Журналісти висвітлювали несанкціоновану акцію 1 вересня і були позначені як преса. Однак у протоколах їх звинувачують в участі в акції.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Одразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи проти них гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Із початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 чоловік, повідомлялося про декілька загиблих.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.

За наказом уряду країни було закрито доступ до сайтів понад 70 незалежних ЗМІ країни, на вулицях затримували десятки журналістів для перевірки документів, частину з них позбавили акредитації для професійної діяльності на території Білорусі.

Фото: TUT.BY