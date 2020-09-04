У Бразилії вже понад 4 мільйони хворих на COVID-19

Від початку пандемії понад 4 мільйонів бразильців захворіло на коронавірус.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Бразилії пише Сіньхуа.

Зазначається, що протягом минулої доби у Бразилії виявили 43 773 нові випадки інфікування і загальна кількість хворих досягла 4 041 638.

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У міністерстві охорони здоров’я додали, що за останні 24 години від недуги померло 834 людини, тобто загалом від початку пандемії COVID-19 забрав 124 614 життів.

“Кількість нових випадків COVID-19 припинила зростати у 70% з 324 бразильських міст з населенням у понад 100 тис. Окрім цього, в 12 штатах не було жодного великого міста з пришвидшеним темпом зростання кількості нових випадків інфікування”, - стверджує Сіньхуа.

Нагадаємо: світовий антирекорд за кількістю інфікованих COVID-19 вже тривалий час утримують США, де станом на четвер виявили 6 335 244 хворих та понад 191 тисяча загиблих.