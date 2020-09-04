Чорногорський президент заявив про готовність перейти в опозицію

Президент Чорногорії Міло Джуканович заявив, що його Демократична партія соціалістів, яке вже 30 років при владі в країні, готова піти в опозицію, якщо теперішні опозиційні сили домовляться про коаліцію після великого успіху на нещодавніх парламентських виборах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RTCG з посиланням на заяву Джукановича у четвер.

"Ми не маємо наміру сперечатися з результатами демократичного волевиявлення громадян. Воля громадян така, ми будемо поважати її й так само пристрасно будемо боротися за нашу політику з лави опозиції", - наголосив чорногорський президент.

Говорячи про те, чи є його партії ще шанс сформувати уряд на наступний термін, Джуканович сказав, що неофіційні результати виборів, які прийняла його партія, відомі, і привітав конкурентів.

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Згідно з попередніми результатами виборів, три опозиційні сили – просербська й русофільська «За майбутнє Чорногорії», поміркована й ліберальна «Мир - це наша нація» і підкреслено проєвропейська та ліберальна «Чорне на біле» - сукупно отримали понад половину місць у наступному скликанні парламенту Чорногорії - 41 із 81.

Демократична партія соціалістів Міла Джукановича отримала 40 місць разом з партіями меншин та традиційними партнерами (двома соціал-демократичними партіями), відтак не має більшості.

Слід зауважити, що переможці зі згаданих трьох опозиційних коаліцій уже почали переговори про формуванні експертного уряду на спільній платформі, яка виключає різку зміну геополітичних орієнтирів Чорногорії.