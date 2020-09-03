Біля берегів Японії зникло судно, що перевозило майже 6000 голів великої рогатої худоби

Поблизу узбережжя Японії перервався зв’язок із вантажним судном, що перевозило майже 5,8 тис. голів великої рогатої худоби.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на місцеві ЗМІ пише Сіньхуа.

“Берегова охорона Японії розпочала пошукову операцію після того, як зникло вантажне судно із 43 іноземними членами екіпажу та майже 5800 головами великої рогатої худоби. Воно пропливало на захід від острова Амамі-Ошіма в префектурі Кагошіма у південно-західній Японії”, - йдеться у публікації.

Зазначається, що судно встигло подати сигнал про надзвичайну ситуацію, коли перебувало за 185 км від острова.

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За даними видання, екіпаж зареєстрованого на Панамі судна складався із двох австралійців, 39 філіппінців, в тому числі капітана, й двох новозеландців.

Для пошуку судна, яке вийшло з Нової Зеландії 14 серпня та мало наприкінці наступного тижня прибути до Китаю, берегова охорона відправила патрульні човни. У зоні зникнення судна вирує тайфун "Майсак", що ускладнює роботу пошуковців.