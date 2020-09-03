В Італії зростає кількість нових випадків коронавірусу та смертей

На території Італії протягом останньої доби було зафіксовано 1 397 нових випадків інфікування коронавірусом, що є зростанням у порівнянні з минулої добою, коли в країні зафіксували 1 326 хворих.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Кількість жертв пандемії коронавірусу також зростає. Протягом останніх 24 годин в Італії зафіксували 10 загиблих, минулої доби було зареєстровано 6 смертей.

Також відбувається зростання кількості пацієнтів, які потрапили до реанімації через коронавірусну хворобу: їх кількість зросла на 11 протягом останньої доби - до 120.

Станом на вечір 3 вересня у світі зафіксовано 26 332 484 випадки COVID-19. З них 870 033 - летальні, 18 552 267 осіб одужали. 1% або 60 617 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані. Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Фото: АА