Aбрамси і батальйон військових: США проведуть у Литві навчання на тлі напруги з Білоруссю

Американські військові та техніка прибудуть до Литви для проведення навчань на тлі напружених відносин балтійської країни з Білоруссю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє LRT.

Як зазначається, американський батальйон з 800–900 військовослужбовців прибуде до Пабраде, що поблизу Вільнюса, для участі у навчаннях, які триватимуть протягом місяця заявили у збройних силах Литви.

Очікується, що американські військові прибудуть 5–6 вересня та привезуть від 30 до 40 одиниць важкої військової техніки, зокрема танки "Aбрамс" та бойові машини піхоти "Бредлі", сказав він.

У пресрелізі Міністерства оборони зазначено, що "ці навчання американських військових у Литві заплановані заздалегідь та не пов'язані з якимись подіями у регіоні".

Раніше білоруський лідер Олександр Лукашенко заявляв, що військові НАТО в Польщі та Литві становлять загрозу та привів у бойову готовність збройні сили.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. У перші дні протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікації.