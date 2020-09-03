Китай відмовився надсилати до Канади зразки вакцини від COVID-19

Китай відмовився видавати експортний дозвіл на вивезення до Канади експериментальної вакцини від COVID-19, незважаючи на попередні домовленості.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

Зазначається, що в травні Національна дослідна рада Канади та китайська біофармакологічна компанія "CanSino Biologics" домовилися про те, що один із етапів клінічного випробування вакцини пройде у Канаді влітку, однак цього досі не відбулося.

У Національній дослідній раді заявили, що потенційна вакцина не отримала дозволу китайської митниці на експорт до Канади.

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Причини такого рішення китайської влади невідомі, однак вакцина вже пройшла перші етапи клінічного випробування у Китаї.

"Наразі CanSino вже готові перейти до третього етапу випробувань. Тож це дослідження, яке повинно було надати нам додаткову інформацію, вже не є актуальним", - зазначив Скот Галперин, керівник Канадського центру вакцинології.

Як повідомлялося, відносини між Канадою та Китаєм суттєво погіршилися після того, як наприкінці 2018 року у аеропорту Ванкувера затримали фінансового директора китайської корпорації Huawei Менг Ванжу. Незабаром після цього Китай затримав двох канадців, звинувативши її у злочинах проти національної безпеки. Окрім цього Пекін наклав заборону на імпорту кількох важливих для економіки Канади товарів, щоправда з часом скасувавши ряд обмежень.