Білоруський театр оголосив страйк у відповідь на арешт свого актора

Білоруський "Сучасний художній театр" оголосив страйк через арешт свого актора і телеведучого Дениса Дудинського за участь в акції протесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода.

Повідомляється, що театр не працюватиме десять днів - такий термін адміністративного арешту Дудинський отримав за участь у "несанкціонованій акції".

Денис Дудинський зайнятий у постановці «Дракон» Сучасного художнього театру, показ якої мав відбутися 11 вересня.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% .

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.