Довірену особу Тихановської арештували ще на 15 діб

Довіреній особі кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської і члену президії Координаційної ради Ользі Ковальковій продовжили термін тримання під вартою ще на 15 діб.

Про це повідомляє телеграм-канал Наша Ніва.

Суд заарештував Ковалькову за ст.23.34 КпАП РБ за «участь у несанкціонованій акції» 23 серпня.

Формально її було затримано відразу після виходу з ізолятора.

Ковалькову і представника страйкому МТЗ, члена президії Координаційної ради Сергія Дилевського привезли з в'язниці в Жодино до ЦІП на вулиці Окрестіна в Мінську.

Ковалькова поскаржилася своєму адвокату на погане самопочуття і попросила медичної допомоги.

Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського затримали 24 серпня біля прохідної МТЗ. Суд дав їм по 10 діб арешту за організацію несанкціонованого заходу.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% .

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Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.