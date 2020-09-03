Лукашенко призначив нового віцепрем'єра

Анатолій Сівак, який очолював Мінміськвиконком, призначений віцепрем'єром Білорусі.

Як передає Укрінформ, відповідне кадрове рішення ухвалив у четвер президент країни Олександр Лукашенко, повідомляє БЕЛТА.

Главою Мінміськвиконкому призначили Володимира Кухарьова, колишнього віцепрем'єра.

Раніше Лукашенко змінив частину керівників силового блоку Білорусі.

Так, Валерій Вакульчик, який до цього часу працював на посаді голови Комітету державної безпеки, призначений державним секретарем Ради безпеки Білорусі.

Іван Тертель, який донині керував Комітетом держконтролю, призначений головою КДБ Білорусі.

Виконувати обов'язки голови КДК буде Василь Герасимов, досі - перший заступник голови цього відомства.

Також Лукашенко погодив сьогодні призначення нових керівників місцевих виконавчих органів у кількох районах Гомельської області.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% .

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.