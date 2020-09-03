“Коронавірус не пішов у відпустку”: у ЄС закликають не скорочувати карантин

Глава Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) Андреа Аммон закликала уряди країн ЄС не скорочувати 14-денний карантин для людей, які хворіють коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euractiv.

За словами Аммон, рівень поширення інфекції в Європі наближається до показників березня, коли спалах розпочав свою пікову фазу.

«Вірус не спав усе літо. Він не пішов у відпустку. Ми майже повернулися до цифр, які ми бачили в березні», - сказала Аммон, додавши, що дані цього тижня показали, що в Європі було 46 випадків на 100 000 осіб.

Аммон виступала в комітеті Європейського парламенту, що відповідає за охорону здоров'я (ENVI).

Згідно з даними ECDC, в березні в Європі число випадків інфекції почало неухильно зростати, досягнувши до кінця місяця приблизно 40 на 100 000 осіб, а до кінця квітня - до 70 на 100 000 осіб.

За словами Аммон, нинішнє збільшення числа випадків частково пов'язане зі збільшенням кількості перевірок.

Нові випадки також стосуються, в основному, молодих людей, що призвело до стабілізації кількості госпіталізацій. Однак кількіть госпіталізацій зростає, що свідчить і про сплеск випадків захворювання серед літніх людей. Аммон попередила, що в 3-4% випадків прояви інфекції виникають тільки через 14 днів, що в даний час є стандартною тривалістю карантину.

Коливання кількості випадків COVID-19 триватимуть до тих пір, додала вона, поки не буде вакцини, і ступінь поточного зростання буде залежати від "швидкості і ретельності" контрзаходів.

Повторне відкриття шкіл у вересні не обов'язково пов'язане з підвищеним ризиком передачі інфекції, оскільки в країнах Європи, які вже відкрили їх навесні, не спостерігалося сплесків захворюваності, резюмувала Аммон.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 вересня у світі загалом підтверджено 26 177 603 випадків COVID-19, з них летальних - 867 347.