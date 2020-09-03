Більш як 20 білоруських IT-компаній мають намір переїхати до Литви

З Білорусі хотіли б переїхати в Литву 21 IT-компанія через ситуацію, що склалася у країні.

Про це повідомив міністр економіки і інновацій Литви Рімантас Сінкявічюс на засіданні уряду Литви з розгляду плану допомоги народу Білорусі, передає Укрінформ з посиланням на Delfi.

За його словами, близько половини з них - великі і могли б влаштуватися в Литві, а не в інших країнах Європи. Однак вони стикаються з труднощами при заснуванні там офісів: банки керуються законом про превенції відмивання грошей і не дозволяють цим підприємствам відкривати рахунки, а це необхідна умова для створення підприємств у Литві.

У зв'язку з цим Сінкявічюс закликав прийняти поправки до законів, які дозволили б закордонним юридичним особам відкривати рахунки в литовських банках.

Міністр внутрішніх справ країни Рита Тамашунене заявила, що зараз активно йде пошук рішень щодо спрощення приїзду білорусів у Литву, про що ведуться переговори з Банком Литви.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Литви затвердив план підтримки населення Білорусі.

Латвія виділить фінансову підтримку громадянському суспільству Білорусі, а Польща готує спрощення в'їзду для жителів країни.