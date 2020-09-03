Більш як 20 білоруських IT-компаній мають намір переїхати до Литви
Про це повідомив міністр економіки і інновацій Литви Рімантас Сінкявічюс на засіданні уряду Литви з розгляду плану допомоги народу Білорусі, передає Укрінформ з посиланням на Delfi.
За його словами, близько половини з них - великі і могли б влаштуватися в Литві, а не в інших країнах Європи. Однак вони стикаються з труднощами при заснуванні там офісів: банки керуються законом про превенції відмивання грошей і не дозволяють цим підприємствам відкривати рахунки, а це необхідна умова для створення підприємств у Литві.
У зв'язку з цим Сінкявічюс закликав прийняти поправки до законів, які дозволили б закордонним юридичним особам відкривати рахунки в литовських банках.
Міністр внутрішніх справ країни Рита Тамашунене заявила, що зараз активно йде пошук рішень щодо спрощення приїзду білорусів у Литву, про що ведуться переговори з Банком Литви.
Як повідомляв Укрінформ, уряд Литви затвердив план підтримки населення Білорусі.
Латвія виділить фінансову підтримку громадянському суспільству Білорусі, а Польща готує спрощення в'їзду для жителів країни.
Як відомо, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.
Одразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.