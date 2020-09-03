Ізраїль поставив антирекорд в інфікуванні COVID-19

За минулу добу кількість нових випадків інфікування COVID-19 в Ізраїлі зросла майже на три тисячі, що є найвищим показником з початку епідемії.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю пише Сіньхуа.

“Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю у середу повідомило про 2 926 нових випадків інфікування COVID-19, що підвищило загальну кількість інфікованих до 121 464 осіб. Це найбільше добове зростання у країні від початку пандемії наприкінці лютого, оскільки попередній рекорд у 2308 нових випадків було встановлено 28 липня”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що за минулу добу недуга забрала 12 життів, а від початку пандемії - 969. Госпіталізовано наразі 843 особи, з яких 423 перебувають у важкому стані. “Водночас, кількість тих, хто видужав досягла 97 234 (1020 за останню добу), а кількість активних випадків хвороби зросла до 23 261”, - стверджує Сіньхуа.

Нагадаємо: станом на ранок четверга кількість активних випадків COVID-19 у світі наближається до 7 млн. Недуга забрала 867 295 життів.

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