Крах авторитаризму й окупації – питання часу. Доведено «Солідарністю»

Прийде день, коли нищівне повстання й у Росії змете авторитаризм

Президент Польщі Анджей Дуда під час свого виступу у Гданську на святкуванні 40-річчя створення незалежної профспілки “Солідарність” заявив, що цей рух допоміг звільнитися не тільки полякам, а й усій Європі за “залізною завісою”.

У цій заяві польського лідера немає перебільшення. “Солідарність” стала практично першою масовою некомуністичною організацією після окупації більшовиками країн східної і центральної Європи у 1920-1945 роках. Вона продемонструвала, що репресії комуністичних режимів і розташування у всіх цих країнах – від Мінська до Будапешта – радянських військ або лояльних до окупантів армій і спецслужб маріонеткових режимів не можуть зупинити свободу і солідарність. І крах авторитаризму і окупації – це тільки питання часу.

Для більшості радянських громадян це тоді було абсолютно недоступним для розуміння. Навіть у приватних розмовах звичайних людей можна було почути образу на поляків, які відплатили чорною невдячністю за звільнення країни від нацизму і тепер “бунтують” проти влади, яка схвалена в Кремлі. Зрозуміло, що таких розмов у Києві було не менше, а то й більше, ніж у Москві – адже Українська РСР користувалася заслуженою репутацією найреакційнішої з європейських республік Радянського Союзу. І, тим не менш, створення “Солідарності” стало кроком не тільки до “оксамитових революцій” у країнах Центральної Європи, а й до українських Майданів.

А під час наших Майданів до дій українців з недовірою ставилися вже у Мінську й Москві – жителі Білорусі й Росії не розуміли, чому це ми “бунтуємо” проти влади, яка схвалена в Кремлі.

Тепер вже на своє повстання вийшли й білоруси – і, незалежно від того, як воно завершиться сьогодні, ясно, що часи авторитаризму в останній з фактично окупованих Росією країн на сході Європи закінчуються. І навіть якщо Росія зважиться на формальну окупацію Білорусі, дії Кремля все одно не увінчаються успіхом.





Тому що прийде день, коли нищівне повстання у самій Росії змете авторитаризм, винесе смертний вирок шовінізму і поставить хрест на могилі останньої людиноненависницької імперії Європи.

Доведено “Солідарністю”.

Віталій Портников

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