Біля узбережжя Чилі стався третій за добу потужний землетрус

Землетрус магнітудою 6,5 стався біля узбережжя Чилі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Геологічної служби США.

Поштовхи зафіксовані 2 вересня о 00:09 за київським часом. Епіцентр був за 95 км від міста Валленар на глибині 14,3 км.

Наразі немає інформації про постраждалих чи завдані збитки.

Як повідомляв Укрінформ, вчора біля Чилі за годину сталися два потужні землетруси. Епіцентри були зафіксовані поблизу міста Валленар.