Представник Координаційної ради Білорусі подав заяву проти Лукашенка

Представник Координаційної ради з врегулювання політичної кризи, голова руху "За Свободу" Юрій Губаревич передав до Слідчого комітету заяву про порушення кримінальної справи щодо "громадянина Олександра Лукашенка".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by з посиланням на слова Губаревича представникам ЗМІ.

Губаревича сьогодні викликали на допит до Слідчого комітету як свідка у кримінальній справі про створення і діяльності ради. Тривав допит близько 2 годин.

"Було близько двох десятків питань на тему функціонування Координаційної ради. Фактично на всі з них я відмовився відповідати, пославшись на те, що відповіді можуть бути використані проти мене", - підкреслив опозиційний політик.

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Губаревич відмовився давати підписку про нерозголошення. Більш того, він повідомив, що передав до Слідчого комітету заяву про порушення справи за ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу (Змова чи інші дії, вчинені з метою захоплення державної влади, якщо вони спричинили загибель людей або пов'язані з вбивством) щодо "громадянина Олександра Лукашенка, який до 9 серпня обіймав посаду президента Республіки Білорусь".

Як наголошується в заяві, цей громадянин «міг мати безпосереднє відношення до замовлення та організації масштабних фальсифікацій результатів голосування».

Крім того, зазначає Губаревич, Лукашенко "за допомогою використання підлеглих йому службових осіб міг мати безпосереднє відношення до фактів невмотивованого і надмірного застосування сили до мирних демонстрантів, затримання, побиття і тортур в місцях знаходження затриманих, а також шести підтверджених випадків насильницької смерті учасників мирних акцій".

Як повідомлялося, Координаційна рада з урегулювання політичної кризи в країні створено з ініціативи Світлани Тихановської, яка знаходиться в Литві. Перше його засідання пройшло 19 серпня, а на наступний день Генпрокуратура повідомила, що за фактом створення та діяльності КС порушено справу за ст. 361 КК (Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці). На допити у цій справі викликалися й інші члени президії КС, а також основного складу ради.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

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З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декілька загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі та вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.