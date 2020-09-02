Прибічники Лукашенка прийшли до генконсульства Польщі в Гродно

Прибічники президента Білорусі Олександра Лукашенка прийшли до Генерального консульства Польщі в Гродно з червоно-зеленими прапорами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал Радыё Свабода.

Учасники акції тримають плакати з гаслами «Наша єдність врятує країну», «Мир і щастя улюбленому місту», «Ми не дамо розірвати країну на частини», «Ми неподільні».

Телеграм-канал NEXTA Live зазначає, що «таким чином вони порушують ст. 2 Закону «Про масові заходи в Республіці Білорусь», згідно з яким проводити мітинги біля дипломатичних представництв і консульств на близькій відстані не можна». Має бути витримана дистанція як мінімум 50 метрів, йдеться у повідомленні.

Раніше представники польської влади засудили силовий розгін мітингів білорусів, які не згодні з перемогою чинного президента Олександра Лукашенка на виборах.

Пізніше президент Білорусі заявляв, що проти країни ведеться дипломатична війна на найвищому рівні. За його словами, в Польщі з'явилися заяви про те, що в разі розпаду Білорусі до РП треба приєднати Гродненську область. Раніше він також неодноразово заявляв, що протести в Білорусі управляються з-за кордону, зокрема з Польщі та Литви.

Після цього посол Білорусі в Польщі був викликаний до МЗС РП у зв'язку з регулярними антипольськими заявами Лукашенка.

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня генпрокурор Білорусі Олександр Конюк заявив, що створення і діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі. За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу. До Слідчого комітету на допит у рамках цієї кримінальної справи викликали багатьох членів КР.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: Радіо Свобода