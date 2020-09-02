Хорватських депутатів зобов’язали ходити на засідання у масках

Усі члени хорватського парламенту відтепер зобов’язані відвідувати сесії винятково у масках.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.

“Рішення було ухвалено одностайно й у випадку відмови будь-кого від його виконання, спікер проситиме депутата покинути сесійну залу. Відмова зумовить попередження та примусове випровадження охороною”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що рішення парламенту також зменшує максимальну кількість присутніх під час сесії депутатів зі 151 до 41, й дозволяє проводити голосування у більшій кількості приміщень.

Парламент також дозволив проводити електронне голосування, аби дати змогу хворим депутатам або тим, які самоізолюються, віддати свій голос.

Нагадаємо: за даними Хорватського інституту громадського здоров’я, протягом останніх 24 годин у країні виявили 145 нових випадків інфікування COVID-19 й наразі залишається 2492 активні випадки.