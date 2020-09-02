У Північній Македонії затримали та вилучили зброю у трьох підозрюваних у тероризмі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє македонський портал Meta.
Зазначається, що в ході поліцейських операцій на трьох об'єктах в столиці країни місті Скоп'є і прилеглому місті Куманово слідчі вилучили кілька одиниць зброї, боєприпасів і два пояси з вибухівкою.
Троє підозрюваних у віці 20 років дотримувалися «ідеології відомої терористичної організації ІДІЛ з метою проведення терористичних акцій проти об'єктів на території» Північної Македонії.
Всі троє вже відбули тюремні терміни за приналежність до іноземної армії, як і багато хто з тих, хто залишив балканську країну, щоб приєднатися до «Ісламської держави».
Загалом за даними македонської поліції близько 150 громадян Північної Македонії воювали в рядах джихадистів в Іраку і Сирії, в основному в період з 2012 по 2016 рік. З них 36 осіб було вбито, а близько 80 повернулися додому.