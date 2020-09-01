Ліки проти коронавірусу: у Франції припиняють випробування препарату Kevzara

Французький міжнародний фармацевтичний гігант компанія Sanofi відмовилася від подальших випробувань препарату Kevzara, який вважався перспективним для лікування важких форм коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ з посиланням на Рharmaphorum, про це компанія оголосила у вівторок після отримання негативних результатів третього етапу міжнародних випробувань препарату.

«Третій етап, який проводився поза територією США, показав, що препарат не забезпечив головних результатів і не покращував клінічні симптоми», - йдеться у публікації.

У випробуванні взяли участь 420 пацієнтів в Аргентини, Бразилії, Росії та Іспанії.

Докладні результати випробувань будуть оприлюднені до кінця року.

Як повідомлялося, французька Sanofi є одним із світових лідерів у фармацевтичній галузі, яка наближається до створення вакцини проти коронавірусу.

Препарат Kevzara (sarilumab) використовується для посилення імунної системи людини у боротьбі із сильними інфекціями.